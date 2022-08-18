Эксперты назвали возможные риски включения алкоголя в список параллельного импорта

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При включении алкоголя в список параллельного импорта существуют определенные риски. Об этом заявил член правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Сергей Илюха.

Он пояснил, что при параллельном импорте поставщиком товара является фирма из дружественной страны, в которую он поступил с согласия производителя. Далее его продают российскому импортеру.

— Возникает тонкий момент: как доказать законное происхождение алкоголя? Здесь возможны риски. Если с бытовой техникой более-менее понятно, то с алкоголем риск получить некачественную продукцию намного выше, — отметил он в комментарии «360».

Илюха отметил, что необходимо тщательно проверять поставщиков. Гендиректор некоммерческого партнерства «Клуб профессионалов алкогольного рынка», кандидат экономических наук Максим Черниговский также выразил опасения, что на рынке увеличится количество контрафактного алкоголя.

По его словам, система параллельного импорта не подходит для ввоза алкогольной продукции. При этом эксперт добавил, что проблемы дефицита на рынке алкогольной продукции нет, передает Общественная Служба Новостей.

До этого российские бизнесмены обратились к представителям правительства с просьбой разрешить параллельный импорт ряда брендов алкогольной продукции.