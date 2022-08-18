Российские ритейлеры попросили кабмин легализовать параллельный импорт алкоголя

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Российские бизнесмены обратились к представителям правительства с просьбой разрешить параллельный импорт ряда брендов алкогольной продукции.

Письмо об этом на имя вице-премьера Дмитрия Григоренко направил председатель правления Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. По словам функционера, в настоящее время Россия не может заместить зарубежные позиции на полках по причине нехватки технологий, пишет Коммерсант.

Розничным сетям в скором времени нужно будет начинать закупку спиртных напитков к новогоднему сезону, а на сегодняшний день на рынке возникает риск дефицита по целому ряду позиций, заметил Караваев.

Глава АКОРТ добавил, что производители, приостановившие поставки алкогольной продукции на территорию РФ, обеспечивали 66 процентов импорта виски, 63 процента рома, 82 процента коньяка и 100 процентов игристых вин региона Шампань на отечественном рынке.

В начале августа стало известно, что магазины беспошлинной торговли (Duty Free), товары в которых смогут приобретать дипломаты, консулы и их семьи, а также сотрудники международных организаций с отделением в России, откроются в Москве и Санкт-Петербурге.