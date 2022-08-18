Житель Подмосковья пытался задушить девушку на свидании из-за денег. Видео

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве

Мужчина пригласил на свидание девушку и ограбил ее в ТиНАО. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь в четверг, 18 августа.

По ее словам, девушка познакомилась с молодым человеком в интернете. Они начали общаться. В конце одной из встреч пострадавшая зашла в подъезд собственного дома вместе с мужчиной, где они продолжили общение на общем балконе. Когда девушка собралась уходить, злоумышленник повалил ее на землю и попытался задушить. После чего схватил сумку и скрылся.

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Вскоре после этого подозреваемого задержали. Им оказался 33-летний житель Подмосковья. Украденное, стоимость которого оценили в 40 тысяч рублей, грабитель успел сбыть.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». На данный момент он находится под домашним арестом. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Другой мужчина попытался отобрать у девушки телефон стоимостью почти 100 тысяч рублей в переходе у станции метро «Савеловская» в Москве.