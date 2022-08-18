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Появились видео столкновения двух маршруток на Каширском шоссе

Степан Жирнов
Происшествия
Появились видео столкновения двух маршруток на Каширском шоссе
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Россия, Москва, Каширское шоссе, 65к1 Карта всех событий

Появилось видео столкновения двух маршруток на Каширском шоссе в районе дома № 65. Его опубликовала пресс-служба столичной прокуратуры в четверг, 18 августа.

По данным прокуратуры, оба автомобиля принадлежат частным компаниям, у одного из них нет полиса ОСАГО.

Видео: пресс-служба Прокуратуры города Москвы

ДТП, о котором идет речь, произошло около 13:30. Водитель маршрутного такси врезался в стоящий на светофоре «Мерседес». В результате аварии пострадали две женщины, они госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

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