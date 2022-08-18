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Более 45 тысяч москвичей вакцинировались от клещевого энцефалита с начала года

Елена Самойлова
Город
Более 45 тысяч москвичей вакцинировались от клещевого энцефалита с начала года
Фото: shutterstock

Почти 45,8 тысячи человек в Москве поставили вакцину от клещевого энцефалита с начала сезона. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора в четверг, 18 августа.

— В этом сезоне против клещевого вирусного энцефалита привито 45 753 человека, включая 16 618 детей, — говорится в сообщении.

При этом в 33-ю неделю года количество обратившихся в столичные медицинские организации с укусами клещей не превышает средних значений за последние годы, отмечается на сайте Роспотребнадзора.

Нутрициолог и натуропат Наталья Кондакова раскрыла, как с помощью эфирных масел защититься от укусов клеща. По ее словам, благодаря натуральному составу такой метод безопасен и безвреден для человека.

Летний сезон в разгаре, и именно на этот период приходится основное число укусов клещей. Алексей Старченко, член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, доктор медицинских наук, профессор, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал, куда нужно обратиться, чтобы получить помощь.

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