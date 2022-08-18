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Гастроэнтеролог заявил о пользе овощей при синдроме раздраженного кишечника

Александр Афонин

Сюжет: 

Еда
Общество
Гастроэнтеролог заявил о пользе овощей при синдроме раздраженного кишечника
Фото: Pexels

Зеленые овощи могут отлично помочь в облегчении симптомов расстройства кишечника. Об этом заявила гастроэнтеролог Александра Алисова.

— Употребление зеленых овощей или добавок с зеленым пигментом, таких как хлорофиллин, может помочь людям с воспалительными заболеваниями кишечника, — сказала она.

Врач добавила, что на состояние кишечника и пищеварительной системы может повлиять целый ряд условий. Среди них — болезнь Крона, диарея, онкологические заболевания и так далее.

По ее словам, синдром раздраженного кишечника относится к тем заболеваниям, которые могут повлиять на переваривание пищи и отложение ее в организме. Для лечения недуга следует начать придерживаться здорового питания.

Алисова отметила, что зеленные овощи способны снять некоторые симптомы и значительно облегчить ход заболевания, передает «МедикФорум».

Врач-терапевт ярославской клиники «РЖД-Медицина» Ирина Сайног в беседе с «Вечерней Москвой» перечислила продукты, которые позволяют избавиться от изжоги. По ее словам, в этом могут помочь бананы, кефир, йогурт, овсянка на воде, негазированная вода и жвачка.

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