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Городские службы Москвы перевели на усиленный режим работы из-за жары

Георгий Соланович

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Городские службы Москвы перевели на усиленный режим работы из-за жары
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы из-за жары, которая будет сохраняться в регионе ближайшие десять дней. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в четверг, 18 августа.

— Для недопущения возгораний увеличено число патрулирований парковых, лесопарковых и особо охраняемых природных территорий, с отдыхающими проводятся профилактические беседы о правилах пожарной безопасности и недопустимости разведения огня. На озелененных территориях выставлены посты дежурной поливомоечной техники, оборудованной первичными средствами пожаротушения, — сказал представитель мэрии.

При этом на объектах жизнеобеспечения города усилили контроль пожарной безопасности. Кроме того, столица продолжает оказывать помощь Рязанской области в тушении лесных пожаров, из-за которых в город пришли смог и гарь, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил «Вечерней Москве», что существенного похолодания до конца последнего летнего месяца не прогнозируется, погода будет оставаться жаркой.

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