Мишустин объявил о бессрочном продлении программы «Сельская ипотека»

Фото: Пресс-служба Госдумы

Правительство России приняло решение бессрочно продлить программу «Сельская ипотека». Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в четверг, 18 августа.

— Сегодня хочу сказать еще об одном решении, о продлении «Сельской ипотеки». Эта программа должна была закончиться в текущем году, но теперь срок ее действия не будет ограничен, — сказал он.

Председатель правительства отметил, что жители сел будут иметь возможность взять кредит на покупку или строительство собственного дома, не волнуясь о сроках завершения программы. При этом, подчеркнул Мишустин, ставка останется прежней и не превысит три процента, передает ТАСС.

17 августа председатель правительства подписал постановление о льготных кредитах малому и среднему бизнесу. Согласно документу, предприятиям будут выдаваться суммы на перестройку и развитие производства под 4,5 и 3 процента годовых соответственно.

До этого стало известно, что Минфин выступил с предложением расширения программы семейной ипотеки под шесть процентов годовых на семьи, где ребенок родится до конца 2023 года.