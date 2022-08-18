NYP: США встревожила критика Путина из-за поездки Пелоси на Тайвань

Фото: Пресс-служба Совфеда

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил о беспокойстве США относительно отношений в сфере безопасности между Россией и Китаем.

Отмечается, что особенно Белый дом волнует критика, которую высказал президент России Владимир Путин по поводу визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.

— Американская авантюра в отношении Тайваня — это не просто поездка отдельного безответственного политика, а часть целенаправленной, сознательной стратегии США по дестабилизации и хаотизации обстановки в регионе и мире, — сказал глава государства на международной конференции по вопросам безопасности в Москве.

Кроме того, Путин заявил о неуважении, которое американская сторона проявляет к суверенитету других стран, и невыполнении ей обязательств на международной арене, передает РИА Новости со ссылкой на New York Post.

До этого министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что китайские власти готовы укреплять стратегическое сотрудничество с Россией на фоне все более усиливающейся напряженности в Тайваньском проливе.