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МИД Китая заявил о готовности укреплять сотрудничество с РФ из-за ситуации на Тайване

Лейла Алиева
В мире
МИД Китая заявил о готовности укреплять сотрудничество с РФ из-за ситуации на Тайване
Фото: Pixabay

Китайские власти готовы укреплять стратегическое сотрудничество с Россией на фоне все более усиливающейся напряженности в Тайваньском проливе. Об этом в пятницу, 5 августа, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

— Россия неизменно придерживается принципа одного Китая, выступая против любых посягательств на суверенитет нашей страны, — отметил он.

Ван И также добавил, что для эффективного отстаивания международной системы Китай готов усилить стратегическое взаимодействие с Россией. При этом позиция Москвы по Тайваню свидетельствует о высоком уровне китайско-российского стратегического партнерства, пишет РИА Новости.

До этого стало известно, что Китай введет санкции в отношении спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси и ее ближайших родственников из-за визита на Тайвань.

Китаевед Николай Вавилов в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что отношения между Китаем и Тайванем достигли определенного пика. Сейчас стороны находятся на грани войны. В связи с этим активизировались и американские власти, которые желают занять позицию лидера в регионе, пытаясь всячески поддержать тайваньский режим.

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