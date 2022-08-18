Bloomberg: Россия потребовала оплачивать СПГ с «Сахалина-2» через Газпромбанк

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Россия потребовала оплачивать сжиженный природный газ (СПГ) с проекта «Сахалин-2» в долларах через Газпромбанк. Об этом сообщило агентство Bloomberg в четверг, 18 августа.

Оператор газопровода — ООО «Сахалинская Энергия» — уже направил клиентам из Японии и Южной Кореи соответствующие инструкции. До этого оплата СПГ с проекта производилась через зарубежные кредитные организации.

Отмечается, что компания Газпром владеет долями как в Газпромбанке, так и в «Сахалине-2». Другой вариант проведения оплаты — через российское подразделение «Райффайзена».

Однако Газпромбанк считается более предпочтительной опцией. Как минимум два покупателя природного газа уже изучают вопрос того, считаются ли платежи через Газпромбанк нарушением санкций, передает «Лента.ру».

До этого появилась информация, что Япония желает сохранить свое участие в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», так как данные проекты очень важны для Токио с точки зрения стабильных поставок энергоресурсов.

Так, японская Sodeco владеет 30 процентами в нефтегазовом проекте «Сахалин-1», а главное значение для страны имеет «Сахалин-2», на который приходится почти весь объем импорта СПГ из РФ.