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Интерактивный «Музей лошади» откроется на ВДНХ в конце 2022 года

Александр Афонин
Город
Интерактивный «Музей лошади» откроется на ВДНХ в конце 2022 года
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

В конце 2022 года в Центре национальных конных традиций, расположенном на ВДНХ, начнет работу интерактивный «Музей лошади». Об этом сообщил генеральный директор Кремлевской школы верховой езды Борис Петров в четверг, 18 августа.

— Музей находится в стадии завершения отделочных работ, к концу года будет торжественное открытие, — сказал он.

Отмечается, что в состав музея войдут восемь экспозиций. Гости смогут узнать об истории лошадей, основных породах и наиболее распространенных видах в разных регионах мира. По словам Петрова, посетители также узнают о вкладе лошадей в историю человечества, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что в период с 19 августа по 4 сентября на ВДНХ будет работать дневная площадка XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».

Гости смогут увидеть показательные выступления всадников Кремлевской школы верховой езды и Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка СКМК ФСО России, соревнования по джигитовке и конкуру, конный театр и развлекательные шоу.

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