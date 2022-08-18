Интерактивный «Музей лошади» откроется на ВДНХ в конце 2022 года
В конце 2022 года в Центре национальных конных традиций, расположенном на ВДНХ, начнет работу интерактивный «Музей лошади». Об этом сообщил генеральный директор Кремлевской школы верховой езды Борис Петров в четверг, 18 августа.
— Музей находится в стадии завершения отделочных работ, к концу года будет торжественное открытие, — сказал он.
Отмечается, что в состав музея войдут восемь экспозиций. Гости смогут узнать об истории лошадей, основных породах и наиболее распространенных видах в разных регионах мира. По словам Петрова, посетители также узнают о вкладе лошадей в историю человечества, передает ТАСС.
До этого сообщалось, что в период с 19 августа по 4 сентября на ВДНХ будет работать дневная площадка XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».
Гости смогут увидеть показательные выступления всадников Кремлевской школы верховой езды и Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка СКМК ФСО России, соревнования по джигитовке и конкуру, конный театр и развлекательные шоу.