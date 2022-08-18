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Путин призвал задать долгосрочные ориентиры развития судостроения в России

Георгий Соланович
Политика
Путин призвал задать долгосрочные ориентиры развития судостроения в России
Фото: Администрация президента РФ

Необходимо определить долгосрочные планы развития судостроительной отрасли в России. Об этом сообщил президент Владимир Путин в четверг, 18 августа.

— Нужно задать долгосрочные ориентиры развития судостроения, заказы должны быть соответствующим образом выстроены, нужно верстать планы верфей, исходя из потребностей самих заказчиков, транспортных, рыбопромысловых, энергетических и других компаний, — приводит слова Путина сайт Кремля.

Крейсер «Петр Великий», эсминец «Настойчивый» и еще три военных судна считаются самыми опасными среди кораблей российского флота. Крейсер «Петр Великий» можно назвать крупнейшим надводным боевым кораблем в мире.

Судно способно уничтожить авианосцы США. С ними также сможет справиться ракетный крейсер «Москва».

Еще один крейсер — «Адмирал Кузнецов» — помогает российской «оборонке» расширить возможности авиации. На судно могут приземляться истребители Су-33 и МиГ-29К.

В июле первый носитель «Посейдонов» — подлодку «Белгород» передали ВМФ России. Отмечается, что новая подлодка предназначена для решения различных задач в научной сфере и проведения поисково-спасательных операций. Кроме того, на ее борту могут быть размещены спасательные глубоководные и автономные необитаемые подводные аппараты.

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