Московская канатная дорога до конца года предоставит молодоженам бесплатный проезд

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Московская канатная дорога, станция Воробьёвы горы Карта всех событий

Московская канатная дорога с 19 августа до конца 2022 года будет предоставлять молодоженам право бесплатного проезда. Об этом сообщили в пресс-службе канатной дороги в четверг, 18 августа.

Кроме того, брачующиеся смогут бесплатно посетить Музей оптических иллюзий. Как уточняется, такой акцией можно воспользоваться только в день свадьбы, поэтому необходимо будет продемонстрировать свидетельство о браке, передает агентство городских новостей «Москва».

В июне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что благодаря проекту «Новые адреса счастья» в городе с каждым годом появляется все больше выездных площадок для регистрации брака. Так, пары могут зарегистрировать брак в исторических особняках и усадьбах Москвы.

Для тех, кто любит незабываемый вид, подойдут башни «Москвы-Сити», а романтикам по душе придутся Московская канатная дорога и «Москвариум». Поклонники футбола могут выбрать стадионы «Спартак-Арена» и «Лужники».

В 2021 году в список вошли еще пять локаций — павильон «Космос» на ВДНХ, Северный речной вокзал и станция метро «Маяковская». А в этом году горожане могут провести регистрацию брака на речных трамвайчиках во время прогулки по Москве-реке.