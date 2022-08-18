Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Московская канатная дорога до конца года предоставит молодоженам бесплатный проезд

Елена Самойлова
Город
Московская канатная дорога до конца года предоставит молодоженам бесплатный проезд
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Московская канатная дорога, станция Воробьёвы горы Карта всех событий

Московская канатная дорога с 19 августа до конца 2022 года будет предоставлять молодоженам право бесплатного проезда. Об этом сообщили в пресс-службе канатной дороги в четверг, 18 августа.

Кроме того, брачующиеся смогут бесплатно посетить Музей оптических иллюзий. Как уточняется, такой акцией можно воспользоваться только в день свадьбы, поэтому необходимо будет продемонстрировать свидетельство о браке, передает агентство городских новостей «Москва».

В июне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что благодаря проекту «Новые адреса счастья» в городе с каждым годом появляется все больше выездных площадок для регистрации брака. Так, пары могут зарегистрировать брак в исторических особняках и усадьбах Москвы.

Для тех, кто любит незабываемый вид, подойдут башни «Москвы-Сити», а романтикам по душе придутся Московская канатная дорога и «Москвариум». Поклонники футбола могут выбрать стадионы «Спартак-Арена» и «Лужники».

В 2021 году в список вошли еще пять локаций — павильон «Космос» на ВДНХ, Северный речной вокзал и станция метро «Маяковская». А в этом году горожане могут провести регистрацию брака на речных трамвайчиках во время прогулки по Москве-реке.

Канатные дороги Москва Свадьбы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Курс доллара растет: пора покупать валюту?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Поможет ли Россия берегу турецкому

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что я сегодня могу?

Никита Миронов
Никита Миронов

Пустая трата времени

Регина Захарова
Регина Захарова

Три десятилетия развития

Михаил Конаровский
Михаил Конаровский

Обстановка стабилизировалась

Николай Макаров
Николай Макаров

Ответы на загадки истории

Все мнения
О проекте