Фото: МЧС

МЧС возбудило уголовное дело по факту лесных пожаров в Рязанской области. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в четверг, 18 августа.

— Дознанием возбуждено уголовное дело по статье об уничтожение или повреждении лесных насаждений по фактам двух пожаров в Кудомском участковом лесничестве, — сказал собеседник агентства.

Первый пожар произошел 7 августа, а второй — 9 августа. Ущерб от них, как уточняется, составил более 3,5 миллиона рублей.

Впоследствии пожары разрослись, согласно данным экстренных служб, причиной послужило неосторожное обращение с огнем. На данный момент причастные к инциденту лица устанавливаются, передает ТАСС.

17 августа жители столицы чувствовали запах гари. В МЧС сообщили, что его причиной является действующий природный пожар в Рязанской области.

В связи с этим мэр Москвы Сергей Собянин направил 240 пожарных и спасателей и 78 единиц спецтехники на локализацию возгораний.

Вскоре столица вдвое увеличила количество техники и специалистов для тушения лесных пожаров под Рязанью.