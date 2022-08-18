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Эрдоган сообщил о планах обсудить с Путиным итоги переговоров во Львове

Елена Самойлова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Эрдоган сообщил о планах обсудить с Путиным итоги переговоров во Львове
Фото: Администрация президента РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении обсудить с российским лидером Владимиром Путиным итоги переговоров с представителями Украины и ООН во Львове.

— Мы оценим итоги всех наших сегодняшних встреч с господином Путиным, — сказал глава государства.

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш согласны с тем, что ситуацию в регионе необходимо урегулировать путем переговоров, передает РИА Новости.

В ходе диалога во Львове главы Турции и Украины обсудили возможности модернизирования зерновой инициативы, а также ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции. Также Эрдоган и Зеленский затронули тему оборонного взаимодействия.

Кроме того, министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр торговли Турции Мехмет Муш подписали соглашение, согласно которому будет произведена застройка разрушенной в результате конфликта инфраструктуры.

Документ предполагает создание проектов восстановления от турецкой стороны. Кроме того, Анкара обязывается оказывать консультационную и техническую помощь Киеву.

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