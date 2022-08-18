Эрдоган сообщил о планах обсудить с Путиным итоги переговоров во Львове
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении обсудить с российским лидером Владимиром Путиным итоги переговоров с представителями Украины и ООН во Львове.
— Мы оценим итоги всех наших сегодняшних встреч с господином Путиным, — сказал глава государства.
Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш согласны с тем, что ситуацию в регионе необходимо урегулировать путем переговоров, передает РИА Новости.
В ходе диалога во Львове главы Турции и Украины обсудили возможности модернизирования зерновой инициативы, а также ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции. Также Эрдоган и Зеленский затронули тему оборонного взаимодействия.
Кроме того, министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр торговли Турции Мехмет Муш подписали соглашение, согласно которому будет произведена застройка разрушенной в результате конфликта инфраструктуры.
Документ предполагает создание проектов восстановления от турецкой стороны. Кроме того, Анкара обязывается оказывать консультационную и техническую помощь Киеву.