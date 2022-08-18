Субсидии расходов по переводу автомобилей на газ увеличат в России

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Субсидии на перевод транспорта с бензина на газ (метан) для граждан и бизнеса будут увеличены в рамках государственной программы «Развитие энергетики». Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

— Новый порядок подразумевает повышение в 2022 году нормативов субсидирования в два раза — с действующих 24 до 48 процентов общей стоимости работ, — говорится в сообщении.

Государство будет оплачивать почти половину расходов по переходу на использование природного газа в качестве моторного топлива. Таким образом планируется простимулировать отказ от бензина и поддержать спрос на газ.

Предполагается, что по итогам 2024 года потребление метана в качестве автомобильного топлива вырастет до 2,7 миллиарда кубометров. Кроме того, за пять лет в стране должны построить около 1,3 тысячи газовых заправок, отмечается на сайте правительства России.

11 июля эксперт топливного рынка Олег Ашихмин сообщил, что стоимость бензина в России может заметно снизиться через полгода. Он отметил, что оптовые цены на топливо в стране снизились из-за профицита этой продукции на внутреннем рынке. По его словам, избыточное предложение возникло из-за трудностей, с которыми сталкиваются экспортеры.