Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Субсидии расходов по переводу автомобилей на газ увеличат в России

Елена Самойлова
Экономика
Субсидии расходов по переводу автомобилей на газ увеличат в России
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Субсидии на перевод транспорта с бензина на газ (метан) для граждан и бизнеса будут увеличены в рамках государственной программы «Развитие энергетики». Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

— Новый порядок подразумевает повышение в 2022 году нормативов субсидирования в два раза — с действующих 24 до 48 процентов общей стоимости работ, — говорится в сообщении.

Государство будет оплачивать почти половину расходов по переходу на использование природного газа в качестве моторного топлива. Таким образом планируется простимулировать отказ от бензина и поддержать спрос на газ.

Предполагается, что по итогам 2024 года потребление метана в качестве автомобильного топлива вырастет до 2,7 миллиарда кубометров. Кроме того, за пять лет в стране должны построить около 1,3 тысячи газовых заправок, отмечается на сайте правительства России.

11 июля эксперт топливного рынка Олег Ашихмин сообщил, что стоимость бензина в России может заметно снизиться через полгода. Он отметил, что оптовые цены на топливо в стране снизились из-за профицита этой продукции на внутреннем рынке. По его словам, избыточное предложение возникло из-за трудностей, с которыми сталкиваются экспортеры.

бензин Россия Михаил Мишустин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Курс доллара растет: пора покупать валюту?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Поможет ли Россия берегу турецкому

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что я сегодня могу?

Никита Миронов
Никита Миронов

Пустая трата времени

Регина Захарова
Регина Захарова

Три десятилетия развития

Михаил Конаровский
Михаил Конаровский

Обстановка стабилизировалась

Николай Макаров
Николай Макаров

Ответы на загадки истории

Все мнения
О проекте