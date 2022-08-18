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Контрабандистов с золотом на 800 миллионов рублей задержали в аэропорту Внуково

Александр Афонин
Происшествия
Контрабандистов с золотом на 800 миллионов рублей задержали в аэропорту Внуково
Фото: Пресс-служба ФТС
Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева Карта всех событий

Сотрудники Внуковской таможни пресекли попытку вывоза 225 килограмм золота. Об этом в четверг, 18 августа, сообщили в пресс-службе ФТС.

Общая стоимость контрабанды оценивается примерно в 800 миллионов рублей. Отмечается, что груз пытались вывезти две группы по три человека — граждане России и Армении.

Первая тройка должна была вылететь в направлении Еревана. Вторая группа направлялась в Дубай, но через зону таможенного контроля они прошли с пустыми чемоданами.

Участники схемы встретились в нейтральной зоне аэропорта и обменялись ручной кладью для вывоза золотых слитков в Дубай. Задержание злоумышленников произошло уже после посадки в самолет.

При обыске сотрудники таможни обнаружили всю необходимую маркировку на слитках. На данный момент граждане Армении заключены под стражу.

В отношении россиян избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Кроме того, было возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных товаров», отмечается на сайте ФТС.

До этого сообщалось, что гражданин Вьетнама пытался ввезти партию элитного шампанского контрабандой через Домодедово. Всего у него изъяли 15 бутылок Dom Perignon.

Контрабанда Аэропорт Внуково Золото
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