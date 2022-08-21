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Два трамвайных маршрута задерживаются в Басманном районе Москвы

Александр Афонин
Город
Два трамвайных маршрута задерживаются в Басманном районе Москвы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Верхний Сусальный переулок Карта всех событий

В Басманном районе столицы задерживаются два трамвайных маршрута. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 21 августа.

Уточняется, что задержка произошла в Верхнем Сусальном переулке, в районе остановки «Курский вокзал». По данным ведомства, трамваи маршрутов № 45 и 46 задерживаются по техническим причинам.

В связи с произошедшим маршруты транспорта были временно изменены. Москвичей призвали следить за сообщениями водителей, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

С 12 августа маршрут трамвая № 34 от 16-й Парковой улицы до станции метро «Семеновская» временно перестал работать по пятницам. Уточняется, что на период ремонтных работ трамваи будут курсировать по более востребованным маршрутам. Москвичам в качестве альтернативы рекомендовали пользоваться трамваями № 11 и 12.

Кроме того, с 12 августа маршрут трамвая № 40 от МЦК Дубровка до Октябрьского трамвайного депо также временно не работает по пятницам и выходным. Москвичам порекомендовали пользоваться трамваями № А, 43 и автобусом № 766.

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