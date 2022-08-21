Посещаемость торговых центров Москвы упала до минимума за четыре года

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В начале августа посещаемость столичных торговых центров стала на 9–39 процентов меньше, чем в прошлые три года. Об этом свидетельствуют данные индексов Rstat Index и Mall Index, опубликованные в воскресенье, 21 августа.

Уточняется, что данные складываются на основе посещения одной тысячи квадратных метров торговых площадей. Так, согласно Mall Index, число посетителей в августе этого года стало меньше на 11 процентов, чем в прошлом году, на 18 процентов ниже показателей 2020 года и на 23 процента ниже, чем в 2019 году. Схожие данные у Rstat Index: показатели снизились на 9, 18 и 39 процентов соответственно.

Отмечается, что ситуацию не смогли исправить проводимые распродажи и временное открытие магазинов шведского ретейлера H&M, передает РБК.

21 июля заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что обороты организаций столичного общепита в июне выросли на 64,4 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года. По его словам, они достигли 46,6 миллиарда рублей.