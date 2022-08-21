Более 5,8 тысячи человек поучаствовали в полумарафоне «Лужники» в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В столице в воскресенье, 21 августа, подошел к концу полумарафон «Лужники». Забег стал вторым по количеству участников на 21 километр в стране. В нем приняли участие 5869 человек и 48 команд.

Маршрут полумарафона включал в себя один круг. Участники мероприятия пробежали по Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой, Котельнической и другим набережным, где они могли увидеть здание Национального центра управления обороной России, Собор Василия Блаженного, Кремль и многое другое.

Лидером забега среди мужчин стал Степан Киселев. Он пробежал 21 километр за один час шесть минут. Второе и третье места заняли Михаил Кульков и Сергей Попов. Они преодолели дистанцию за один час шесть минут и один час семь минут соответственно. Причем разница между показателями Киселева и Кулькова составила восемь секунд.

Среди женщин отличилась Юлия Конякина — 1 час 16 минут. Следом за ней прибежали Светлана Симакова и Галина Полищук. Их результаты составили 1 час 17 и 1 час 18 минут соответственно.

Кроме того, в рамках полумарафона была организована эстафета для команд. Так, первое место занял коллектив Engirunners. Они одолели 21 километр за 1 час 12 минут. Второе место было отдано команде «Бег и точка» — 1 час 18 минут. Тройку лидеров закрыл «Аэрофлот» — 1 час 20 минут, передает Sports.ru.

В связи с провидением полумарафона «Лужники» движение транспорта было перекрыто на ряде дорог столицы. Ограничения коснулись улиц Лужники, Хамовнический Вал и Остоженка, а также набережных Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой и Космодамианской. После завершения мероприятия движение восстановили.