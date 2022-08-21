На Украине заявили, что Киев непричастен к убийству Дугиной

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Киев не имеет отношения к взрыву автомобиля журналистки и политолога Дарьи Дугиной, которая в результате погибла. Об этом в воскресенье, 21 августа, заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк.

— Подчеркиваю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения, — цитирует советника ТАСС.

До этого председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве Дарьи Дугиной в производство главному следственному управлению СК. Специалисты уже осмотрели автомобиль Дугиной и изъяли запись видеорегистратора. По данным СК, преступление было заранее спланировано и носит заказной характер.

«Вечерняя Москва» выяснила у юриста, какая мера наказания ожидает виновников убийства дочери общественного деятеля Александра Дугина. По словам эксперта в области уголовного права Дмитрия Никитина, убийство общеопасным способом — это умышленное причинение смерти другому лицу, представляющее опасность не только для жизни пострадавшего, но еще как минимум для одного человека.

Кроме того, «ВМ» также собрала подробности об убийстве Дарьи Дугиной.