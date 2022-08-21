Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

На Украине заявили, что Киев непричастен к убийству Дугиной

Александр Афонин
В мире
На Украине заявили, что Киев непричастен к убийству Дугиной
Фото: t.me/dplatonova

Киев не имеет отношения к взрыву автомобиля журналистки и политолога Дарьи Дугиной, которая в результате погибла. Об этом в воскресенье, 21 августа, заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк.

— Подчеркиваю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения, — цитирует советника ТАСС.

До этого председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве Дарьи Дугиной в производство главному следственному управлению СК. Специалисты уже осмотрели автомобиль Дугиной и изъяли запись видеорегистратора. По данным СК, преступление было заранее спланировано и носит заказной характер.

«Вечерняя Москва» выяснила у юриста, какая мера наказания ожидает виновников убийства дочери общественного деятеля Александра Дугина. По словам эксперта в области уголовного права Дмитрия Никитина, убийство общеопасным способом — это умышленное причинение смерти другому лицу, представляющее опасность не только для жизни пострадавшего, но еще как минимум для одного человека.

Кроме того, «ВМ» также собрала подробности об убийстве Дарьи Дугиной.

Украина Отношения Убийства
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Чем хорош китайский автопром

Антон Анисимов
Антон Анисимов

Лицемерие превратилось в образ жизни

Иван Кудря
Иван Кудря

Проблем много, а времени мало

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Преображение Господне

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Стало модным жалеть себя

Кай Метов
Кай Метов

Местный рынок удивит деликатесами

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Совести не нужны компромиссы

Все мнения
О проекте