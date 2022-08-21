Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Два населенных пункта эвакуируют в Рязанской области из-за пожаров

Василий Плиткин
Происшествия
Два населенных пункта эвакуируют в Рязанской области из-за пожаров
Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области

Эвакуацию из-за подступающих лесных пожаров объявили в двух населенных пунктах Рязанской области. Об этом сообщил врио главы региона Павел Малков в воскресенье, 21 августа.

— В связи с ухудшением погодных условий объявлено временное отселение жителей двух населенных пунктов. Это необходимо для безопасности людей и перегруппировки сил пожарных для усиления защиты поселков от возможного перехода огня, — сказал политик.

Так, в поселке Деулино Рязанского района состоится частичная эвакуация. При этом деревню Ольгино Клепиковского района эвакуируют полностью.

Жители могут уехать на собственных автомобилях или воспользоваться предоставленными автобусами. Помимо этого, были подготовлены временные пункты размещения людей, написал Малков в Telegram-канале.

21 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные пожарные активно продолжают оказывать необходимую поддержку в борьбе с лесными пожарами в Рязанской и Владимирской областях.

На данный момент в Москве городские службы переведены на усиленный режим работы. Специалисты проводят регулярный мониторинг чистоты воздуха и следят за пожарной безопасностью на природных территориях столицы.

Рязанская область Эвакуация Пожары
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Чем хорош китайский автопром

Антон Анисимов
Антон Анисимов

Лицемерие превратилось в образ жизни

Иван Кудря
Иван Кудря

Проблем много, а времени мало

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Преображение Господне

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Стало модным жалеть себя

Кай Метов
Кай Метов

Местный рынок удивит деликатесами

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Совести не нужны компромиссы

Все мнения
О проекте