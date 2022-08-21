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ЦСКА обыграл «Ахмат» в матче шестого тура РПЛ

Василий Плиткин
Спорт
ЦСКА обыграл «Ахмат» в матче шестого тура РПЛ
Фото: VK / ПФК ЦСКА Москва

Столичный футбольный клуб ЦСКА одержал победу над грозненским «Ахматом» в рамках шестого тура РПЛ. Встреча в Москве завершилась со счетом 4:2.

Голы в составе хозяев забили Федор Чалов (29‑я минута), Кирилл Набабкин (33-я), Хорхе Карраскаль (35-я) и Хесус Медина (78-я). Гости ответили мячами Мохамеда Конате (41-я) и Бернарда Бериши (58-я).

По итогам игры красно‑синие набрали 13 очков и поднялись на 2-е место в таблице РПЛ. При этом «Ахмат» расположился на 8-й строчке с 8 баллами в активе.

20 августа столичный футбольный клуб «Динамо» обыграл московский «Спартак» в матче шестого тура РПЛ. Единственный гол забил нападающий Константин Тюкавин на 27-й минуте встречи.

Таким образом, динамовцы одержали домашнюю победу над красно-белыми в РПЛ впервые с 2008 года. По итогам матча «Динамо» имеет в активе 12 очков, благодаря чему поднялось на второе место в турнирной таблице РПЛ. В свою очередь «Спартак» после проигрыша все еще находится на лидирующей позиции с 13 баллами.

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