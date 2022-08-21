Международный пожарно-спасательный конгресс прошел в Парке Горького

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

III Международный пожарно-спасательный конгресс состоялся в Парке Горького.

— Мы предложили идею этого праздника и готовили его вместе с МЧС почти полтора года, поэтому надеемся, что все получилось интересно, — сказал начальник управления МЧС по ЮЗАО Дмитрий Крикуненко.

Так, в рамках мероприятия специалисты предложили гостям самостоятельно потушить пожар в специально отведенной для этого зоне. Помимо этого, в рамках конгресса в Парке Горького посетители смогли посмотреть на пожарную технику, увидеть турнир по боксу и футбольный матч, на который игроки вышли в полном боевом снаряжении.

На главной сцене в это время выступали приглашенные артисты и участники самодеятельности из подразделений московского МЧС.

Более 250 часов встреч с экспертами и лекций было проведено в рамках всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов».

Мероприятие проходило в период с 5 июля по 5 августа. Площадку форума «Москва — пространство возможностей» за месяц работы посетили более двух тысяч человек.