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Роспотребнадзор рассказал о состоянии воздуха в Москве

Георгий Соланович

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Роспотребнадзор рассказал о состоянии воздуха в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Превышений предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в атмосфере Москвы не выявлено. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора в воскресенье, 21 августа.

— В соответствии с информацией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» и его филиалов в административных округах 21 августа обнаруженные приземные концентрации исследованных ингредиентов не превышали ПДК загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест, — говорится в сообщении.

При этом отбор проб воздуха во всех административных округах Москвы продолжается. Ситуация остается на контроле ведомства, отмечается на сайте Роспотребнадзора.

21 августа сообщалось, что содержание взвешенных частиц в столичном воздухе снизилось в 1,2–1,4 раза по сравнению с утренними часами. При этом в «Мосэкомониторинге» уточнили, что изменения в экологической ситуации в городе связаны с улучшением процессов рассеивания.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные пожарные активно продолжают оказывать необходимую поддержку в борьбе с лесными пожарами в Рязанской и Владимирской областях.

На данный момент в Москве городские службы переведены на усиленный режим работы. Специалисты проводят регулярный мониторинг чистоты воздуха и следят за пожарной безопасностью на природных территориях столицы.

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