Резник раскрыл, как Пугачева попала на телевидение

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Певица Алла Пугачева много лет назад с помощью бывшего мужа Александра Стефановича обманула главу «Мосфильма» Николая Сизова ради продвижения по карьерной лестнице. Об этом заявил поэт Илья Резник.

— Они сказали, что живет, дескать, в Подмосковье юный композитор Борис Горбонос, он умирает от лейкемии и на прощание написал три чудесные песни, а последнее его земное желание — услышать, как их поет Алла Пугачева. Сизов чуть не разрыдался и разрешил, — заявил Резник в программе «Центральное телевидение».

До этого стало известно, что Пугачевой и Галкину может грозить депортация из Латвии. Так, правительство прибалтийской республики в ближайшее время разъяснит, должны ли граждане России покинуть страну и в какой срок.

Также Пугачева заявила о намерении вернуться в Россию в сентябре этого года, поскольку детям нужно будет пойти в образовательное учреждение.

Представители окружения певицы также подтвердили эту информацию, заявив, что артистка вернется из-за рубежа в конце августа. При этом отец семейства продолжит зарабатывать деньги в иностранных государствах.