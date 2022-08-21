Врезавшийся в автомобили на Садовом кольце мотоциклист погиб

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Смоленская площадь Карта всех событий

Мотоциклист, попавший в ДТП с легковыми машинами на Садовом кольце, погиб. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы в воскресенье, 21 августа.

— В результате аварии водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, авария произошла примерно в 20:40 на Смоленской площади около дома № 1. Водитель мотоцикла «Ямаха» не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где и врезался в две легковушки, передает Telegram-канал ведомства.

21 августа сообщалось, что в результате ДТП с автобусом в Николаевском районе Ульяновской области погибли 16 человек. При этом еще пяти пострадавшим оказывается медицинская помощь. Водитель грузовика, по данным полиции, выехал на встречную полосу и столкнулся с минивэном.

Из-за этого водитель большегруза, как и 2 пассажиров минивэна, погибли. По предварительным данным, в салоне микроавтобуса находились 18 человек.