В Херсонской области раскрыли детали удара HIMARS по Антоновскому мосту

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ВСУ нанесли удар по Антоновскому мосту в Херсонской области Украины с помощью систем HIMARS. Об этом в понедельник, 22 августа, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

— Удар был нанесен в момент, когда паром подходил к точке, куда пришелся удар по мосту. Поэтому пострадавшие есть не только на мосту, но и на пароме, — отметил он.

Кроме того, пострадало не менее 15 гражданских сотрудников местной ремонтно-восстановительной бригады. Позже местные власти сообщили о 16 пострадавших и двух погибших в результате обстрела, передает РИА Новости.

8 августа ВСУ нанесли очередной удар ракетами по Антоновскому мосту в Херсонской области. По словам Стремоусова, украинские военные стреляли по объекту из американской системы HIMARS.

При этом большинство ракет удалось перехватить с помощью систем противовоздушной обороны. В конце июля в результате удара ВСУ по Антоновскому мосту было полностью закрыто движение на участке.

Украинская армия выпустила по мосту более 10 ракет из различных артиллерийских систем. Большая часть из них была отражена с помощью систем противовоздушной обороны.