Итоги выставка «Город для каждого»: более 70 тысяч гостей и свыше 300 экспертов

Фото: Пресс-служба мероприятия

В московском Манеже с 1 по 21 августа проходила выставка ключевых градостроительных и инфраструктурных достижений Москвы «Город для каждого». За все время работы ее посетило более 70 тысяч человек, свыше 300 экспертов приняли участие в работе выставки. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Кроме того, ежедневно публиковались новости и фотоподборки, проводились тематические розыгрыши, велись прямые трансляции мероприятий в сообществе Московского урбанистического форума в сети ВКонтаке. По словам Левкина, итоговый охват пользователей указанной сети превысил 800 тысяч человек.

Говоря о самой экспозиции, которая заняла больше шести тысяч «квадратов» и два этажа Манежа, Сергей Левкин уточнил, что на выставке было представлено 100 экранов и тачпадов. Гости смогли посмотреть на столицу с высоты птичьего полета на 4D-аттракционе, изучить принципы цифровизации строительной отрасли, проекты транспортной и социальной инфраструктуры, познакомиться с развитием Новой Москвы, строительством новых культурных и спортивных объектов, а также провести чек-ап здоровья с помощью «Анализатора тела».

В течение трех недель в рамках выставки прошло более 250 мероприятий, в том числе 35 - детской программы. Для любителей живой музыки выступили музыканты Виктор Осадчев, Петр Термен, Алексей Чумаков, Юлия Ковальчук и кавер-группа Forbes.

— Большим интересом у гостей и участников выставки пользовалось пространство набережных Москвы-реки и парков города, где можно было отдохнуть и неформально пообщаться в перерывах между мероприятиями, позаниматься йогой, поучаствовать в мастер-классах в парке, а также просто посидеть и послушать звуки московских набережных, — уточнил Левкин.

— Самыми массовым мероприятиями стали тренировки со звездами профессионального спорта — фигуристками Камилой Валиевой, Анной Щербаковой и Александрой Трусовой, — добавил он.