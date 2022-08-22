Эрдоган заявил о беспокойстве Зеленского из-за лживых людей

Фото: Администрация президента РФ

Президент Украины Владимир Зеленский испытывает беспокойство из-за людей из окружения, которые часто его обманывают. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 22 августа.

— Он очень обеспокоен. Вокруг него есть люди, которые его много обманывают, — цитирует Эрдогана РБК.

18 августа Эрдоган посетил Львов в рамках рабочей встречи с Зеленским. По итогам переговоров главы двух государств обсудили возможности модернизирования зерновой инициативы и ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции.

Также Эрдоган и Зеленский затронули тему оборонного взаимодействия. При этом турецкий лидер сообщил о своих планах обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на ЗАЭС.

По данным The Independent, Эрдоган своим визитом во Львов планирует усилить позиции и влияние Анкары на Украине. При этом киевские власти могут оценить шаги Эрдогана в качестве переговорщика.

Эксперт из Киева Михаил Боцюркив отметил, что президент Турции позиционирует себя как «региональный госдеятель», который способен вести диалог с мировыми лидерами. По словам эксперта, Эрдоган находится в уникальном положении — географически, дипломатически и стратегически.