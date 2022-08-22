Хакеры заявили, что убийца журналистки Дугиной служила в «Азове»

Фото: ЦОС ФСБ России

Украинка Наталья Вовк, которая подозревается в убийстве журналистки Дарьи Дугиной, служила в националистическом полку «Азов»*. Об этом в понедельник, 22 августа, заявили в российской хакерской группе RaHDIt.

— Еще 13 апреля мы занесли на сайт Наталью Вовк (в девичестве Шабан) — исполнителя теракта, в котором погибла Дарья Дугина. Военнослужащая националистического полка «Азов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что фото удостоверения Шабан размещено на сайте группы, передает РИА Новости.

«Вечерняя Москва» собрала подробности об убийстве Дугиной. Инцидент произошел на территории подмосковного поселка Большие Вяземы, где был взорван автомобиль Land Cruiser Prado, из-за чего девушка скончалась на месте.

Также стало известно, что убийство Дугиной было подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. По данным ФСБ, исполнителем является гражданка Украины Наталья Вовк, которая заложила бомбу под джип погибшей.

Позже ФСБ опубликовала кадры, на которых видно, как Вовк въезжает в Россию, заселяется в один дом с жертвой, а затем выезжает в Эстонию.

*Запрещенная в России террористическая организация.