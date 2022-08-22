Россия запросила заседание СБ ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС

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Россия запросила проведение срочного заседания Совбеза ООН из-за провокаций Украины вокруг Запорожской АЭС. Об этом в понедельник, 22 августа, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

— В связи с непрекращающимися украинскими провокациями в отношении ЗАЭС мы запросили проведение срочного заседания СБ ООН по пункту повестки дня «угрозы международному миру и безопасности». Попросили выступить на нем генсека ООН Антониу Гутерриша, — сказал дипломат.

Заседание назначено на 23 августа в 22:00, уточнил он. При этом 24 августа в 17:00 состоится еще одно заседание, которое было запрошено западными государствами, написал Полянский в Telegram-канале.

В свою очередь США и несколько европейских государств также запросили проведение заседания Совбеза ООН по ситуации на Украине на 24 августа. В последний раз Совбез ООН собирался для обсуждения эскалации событий на территории Украины 11 августа по инициативе российской стороны. Основной темой тогда стала ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции.