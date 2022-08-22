Появилось видео ДТП с участием пяти машин на МКАД
Россия, Москва, МКАД, 6-й километр, внутренняя сторона Карта всех событий
Появилось видео ДТП с участием пяти машин на внутренней стороне МКАД. Его опубликовала пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 22 августа.
На записи видно, как грузовой автомобиль, не сбавляя скорости, врезается сзади во внедорожник.
Авария, о которой идет речь, произошла в районе улицы Николая Старостина в понедельник, 22 августа. Столкнулись пять автомобилей. Движение на участке затруднено и осуществляется только по двум полосам из пяти.