Появилось видео ДТП с участием пяти машин на МКАД

Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Россия, Москва, МКАД, 6-й километр, внутренняя сторона Карта всех событий

Появилось видео ДТП с участием пяти машин на внутренней стороне МКАД. Его опубликовала пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 22 августа.

На записи видно, как грузовой автомобиль, не сбавляя скорости, врезается сзади во внедорожник.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Авария, о которой идет речь, произошла в районе улицы Николая Старостина в понедельник, 22 августа. Столкнулись пять автомобилей. Движение на участке затруднено и осуществляется только по двум полосам из пяти.