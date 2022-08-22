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Появилось видео ДТП с участием пяти машин на МКАД

Степан Жирнов
Происшествия
Появилось видео ДТП с участием пяти машин на МКАД
Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»
Россия, Москва, МКАД, 6-й километр, внутренняя сторона Карта всех событий

Появилось видео ДТП с участием пяти машин на внутренней стороне МКАД. Его опубликовала пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 22 августа.

На записи видно, как грузовой автомобиль, не сбавляя скорости, врезается сзади во внедорожник.

Видео: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Авария, о которой идет речь, произошла в районе улицы Николая Старостина в понедельник, 22 августа. Столкнулись пять автомобилей. Движение на участке затруднено и осуществляется только по двум полосам из пяти.

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