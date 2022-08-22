Московский финансовый форум состоится 8 сентября

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Участники Московского финансового форума — 2022, который пройдет 8 сентября, обсудят трансформацию налоговой системы в нынешних экономических условиях. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия в понедельник, 22 августа.

Дискуссия пройдет в рамках тематической сессии «Налоговая политика нового времени: от международной интеграции к внутренней настройке». К участию приглашены замглавы Минфина Алексей Сазанов, руководитель ФНС Даниил Егоров, а также глава РСПП Александр Шохин и другие эксперты.

Налоговая система России, как уточняется, за последние несколько лет существенно изменилась. Кроме того, значительно расширилось международное сотрудничество в этой сфере.

Складывающиеся внешнеэкономические условия способствуют смещению фокуса с вопросов международной налоговой повестки к внутренней настройке налоговой системы России и углублению интеграции в рамках ЕАЭС, отмечается на сайте форума.

В московском «Манеже» с 1 по 21 августа проходила выставка ключевых градостроительных и инфраструктурных достижений Москвы «Город для каждого». За все время работы ее посетило более 70 тысяч человек, свыше 300 экспертов приняли участие в работе выставки.