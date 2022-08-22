Режим ЧС из-за лесных пожаров ввели в Рязанской области

Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области

Режим ЧС введен в Рязанской области в связи с лесными пожарами. Об этом в понедельник, 22 августа, сообщил врио главы региона Павел Малков.

— Для применения дополнительных мер по защите жителей и территорий принял решение ввести в Рязанской области режим ЧС, — отметил он.

Площадь пожаров в настоящее время составляет восемь–девять тысяч гектаров. При этом в тушении задействованы силы МЧС и Рослесхоза со стороны области и муниципалитетов, написал Малков в Telegram-канале.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что спасатели с помощью бульдозеров и тяжелых машин пробиваются к очагам пожаров в Рязанской области, чтобы обеспечить подачу воды.

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что пожары в Рязанской области планируется потушить в течение ближайших дней.

Эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, в чем заключается сложность тушения верховых пожаров. По его словам, из-за плохих погодных условий с пожаром тяжело справиться.