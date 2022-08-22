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Праздничный концерт ко Дню флага России начался на Поклонной горе

Лейла Алиева
Город
Праздничный концерт ко Дню флага России начался на Поклонной горе
Фото: Дмитрий Солоухин
Россия, Москва, Поклонная гора Карта всех событий

В связи с празднованием Дня государственного флага России на Поклонной горе проходит праздничный концерт.

Уточняется, что на сцене выступят Александр Скляр, Сергей Бобунец, Валентина Лисица, а также группы «Чайф», «Калинов мост», «7Б», «Земляне», «Сурганова и оркестр», «25/17», «Серьга», Uma2rman и другие.

Кроме того, горожане могут посмотреть прямую трансляцию на портале mos.ru, а также в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

22 августа на Поклонной горе более трех тысяч человек выстроились в цвета российского флага в рамках патриотического флешмоба. Также более тысячи человек развернули триколор у стен Музея Победы, площадь которого составила более тысячи квадратных метров.

Кроме того, в честь Дня Государственного флага на Поклонной горе состоялась церемония поднятия российского триколора, в которой приняли участие московские кадеты.

Она прошла в 07:00 возле монумента Победы, а почетное право поднять флаг было предоставлено десяти лучшим ученикам Кадетского корпуса имени Маршала Советского Союза Георгия Жукова.

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