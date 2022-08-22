Росатом подал шесть исков к финской Fennovoima

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Росатом подал шесть исков к финской энергетической компании Fennovoima. Об этом в понедельник, 22 августа, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

— На сегодняшний день со стороны госкорпорации подано уже шесть исков на общую сумму три миллиарда долларов, — говорится в сообщении.

При этом детали исковых заявлений конфиденциальны и не подлежат раскрытию, сообщается в Telegram-канале Росатома.

До этого стало известно, что являющаяся заказчиком строительства АЭС в Финляндии Fennovoima подала в суд на Росатом с требованием взыскать около двух миллиардов евро в качестве компенсации за срыв проекта.

В начале мая стало известно о расторжении контракта по строительству АЭС. Fennovoima пояснила, что причина такого решения обусловлена «неспособностью российской компании реализовать проект».

Затем Росатом заявил о намерении вернуть деньги, потраченные на проект станции «Ханхикиви-1». Для этого, подчеркнули в руководстве госкорпорации, придется пройти определенный юридический путь, но у предприятия есть необходимый для этого успешный опыт аналогичной работы.