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Fennovoima расторгла контракт по строительству АЭС «Ханхикиви-1» с Росатомом

Анастасия Колоскова
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Fennovoima расторгла контракт по строительству АЭС «Ханхикиви-1» с Росатомом
Фото: Пресс-служба Совфеда

Финская компания Fennovoima расторгает контракт по строительству АЭС «Ханхикиви-1» с компанией RAOS Project, которая входит в государственную корпорацию «Росатом». Информация об этом появилась в понедельник, 2 мая, на сайте компании.

Fennovoima пояснила, что причина такого решения обусловлена «значительными задержками со стороны RAOS Project и ее неспособностью реализовать проект».

Также компания отмечает, что риски для реализации проекта усугубила ситуация на Украине.

Накануне стало известно, что на важных участках российско-финской границы планируют установить более эффективные ограждения — заборы. По словам командующего пограничной охраной Северной Карелии Марко Турунена, заграждения планируется построить в зонах повышенного риска — на пограничных пунктах и рядом с ними. На данный момент Россию и Финляндию разделяет лишь колючая проволока. Министр внутренних дел Финляндии Криста Микконен резюмировала, что возведение заборов является важной частью оперативной подготовки Финляндии.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

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