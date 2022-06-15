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«Росатом» пообещал «выставить счет» Финляндии после отказа от проекта АЭС

Евгений Белоусов
В мире
«Росатом» пообещал «выставить счет» Финляндии после отказа от проекта АЭС
Фото: Пресс-служба Совфеда

«Росатом» располагает хорошими шансами вернуть деньги, потраченные на проект АЭС «Ханхикиви-1». Об этом в среду, 15 июня, сообщил гендиректор корпорации Алексей Лихачев.

— Парадокс состоит в том, что нам направлено заключение о расторжении контракта от имени совета директоров (компании — прим. «ВМ»), где у нас 34 процента. Нас даже не позвали на это заседание, — сказал представитель компании.

Лихачев подчеркнул, что все затраченные в Финляндии деньги «Росатом» выставит в счет. Для этого, добавил он, придется пройти определенный юридический путь, но у предприятия есть необходимый для этого успешный опыт аналогичной работы.

Соответствующее заявление Лихачев сделал на юбилейном XXV Петербургском международном экономическом форуме. Он проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что финская компания Fennovoima расторгает контракт по строительству АЭС «Ханхикиви-1» с компанией RAOS Project, которая входит в государственную корпорацию «Росатом». Fennovoima пояснила, что причина такого решения обусловлена «значительными задержками со стороны RAOS Project и ее неспособностью реализовать проект».

Финляндия «Росатом» АЭС
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