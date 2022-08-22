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«Добро пожаловать в ад»: Фадеева шокировали слова Наргиз о смерти Дугиной

Лейла Алиева
Общество
«Добро пожаловать в ад»: Фадеева шокировали слова Наргиз о смерти Дугиной
Фото: t.me/dplatonova

Музыкального продюсера Максима Фадеева шокировали слова певицы Наргиз об убитой журналистке Дарье Дугиной.

— Добро пожаловать в ад, — написала Наргиз в своих социальных сетях.

В свою очередь Фадеев вспомнил, что раньше много пел с ней о любви. Однако сейчас он жалеет, что с Наргиз происходит «бесчеловечное и непотребное», передает Teleprogramma.pro.

«Вечерняя Москва» собрала подробности об убийстве Дугиной. Инцидент произошел на территории подмосковного поселка Большие Вяземы, где был взорван автомобиль Land Cruiser Prado, из-за чего девушка скончалась на месте.

Также стало известно, что убийство Дугиной было подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. По данным ФСБ, исполнителем является гражданка Украины Наталья Вовк, которая заложила бомбу под джип погибшей.

Преступница заложила бомбу под джип погибшей, а после взрыва вместе с дочерью скрылась с места преступления. Вовк выехала из России через Псковскую область и сейчас скрывается в Эстонии.

Позже ФСБ опубликовала кадры, на которых видно, как Вовк въезжает в Россию, заселяется в один дом с жертвой, а затем выезжает в Эстонию.

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