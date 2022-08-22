Эрдоган выразил надежду на переговоры Путина и Зеленского в Турции

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на скорую встречу лидеров России и Турции Владимира Путина и Владимира Зеленского.

— Мы хотим организовать встречу Путина и Зеленского в нашей стране в ближайшем будущем, — передает слова Эрдогана РИА Новости.

18 августа Эрдоган посетил Львов в рамках рабочей встречи с Зеленским. По итогам переговоров главы двух государств обсудили возможности модернизирования зерновой инициативы и ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции.

По данным The Independent, Эрдоган своим визитом во Львов планирует усилить позиции и влияние Анкары на Украине. При этом киевские власти могут оценить шаги Эрдогана в качестве переговорщика.

Политолог Юрий Светов сообщил «Вечерней Москве», что заявление Зеленского о невозможности переговоров с Россией после трибунала над военными из Мариуполя связано с его опасениями, что по итогам судебного процесса вскроется неприятная правда. Эксперт отметил, что суд над украинскими военными — далеко не самый серьезный повод, который может стать «красной линией» для Украины.