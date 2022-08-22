Почти 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

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Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

В столичных аэропортах задержали и отменили 19 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания» в понедельник, 22 августа.

Уточняется, что во Внукове задержали три рейса и шесть отменили. При этом в аэропорту Домодедово шесть рейсов задержано и два отменено. А в Шереметьеве задерживаются два рейса, отмечается на сайте «Яндекс.Расписаний».

До этого сообщалось, что режим ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России продлили до 23 августа. Уточняется, что ограничение касается аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

«Аэрофлот» ввел специальный тариф для пенсионеров на свои рейсы и на рейсы авиакомпании «Россия» из Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска в другие города России и обратно.

Покупка пенсионного билета доступна для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60. При этом граждане преклонного возраста могут получить дополнительную скидку 25 процентов, если вместе с ними будут путешествовать дети от двух до 12 лет.