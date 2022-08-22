Группировку Москвы в Рязанской области усилили 600 единицами поливомоечной техники

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Столичная группировка в Рязанской области усилена 600 единицами поливомоечной техники. Об этом в понедельник, 22 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— По поручению мэра Москвы Сергея Собянина московская группировка сил и средств, направленная для локализации и ликвидации ландшафтных пожаров в Рязанскую область, доведена до более 9 тысяч человек и более 2,5 тысячи единиц различной техники, среди которой около 600 поливомоечных машин, большие бульдозеры, экскаваторы, около 700 единиц перекачивающих устройств, — сказал он.

Специалисты работают при взаимодействии с Рязанской областью, МЧС, Минобороны и Рослесхозом, сообщается в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

До этого Бирюков сообщил, что пожары в Рязанской области планируется потушить в течение ближайших дней.

Эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, в чем заключается сложность тушения верховых пожаров. По его словам, из-за плохих погодных условий с пожаром тяжело справиться.