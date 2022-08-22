Соседи рассказали о подозреваемой в убийстве Дугиной

Фото: ЦОС ФСБ России

Валентина, соседка Натальи Вовк, которую подозревают в убийстве журналистки Дарьи Дугиной, а также муж двоюродной сестры Сергей рассказали детали о жизни подозреваемой.

— Куда она уехала, никто из нас не знает. Девочку с собой забрала, и мы больше ее не видели здесь. Она служила, вроде как слышали, неизвестно, было ли у нее какое-то звание. Операцию ей сделали, что-то с головой — то ли разбила, то ли опухоль, и больше она не служила. Жила как обычная соседка, — сказала Валентина.

Также она добавила, что Вовк не могла совершить такое преступление. В свою очередь Сергей не смог объяснить, где и кем работала женщина, так как та постоянно уезжала на заработки, передают «Известия».

«Вечерняя Москва» собрала подробности об убийстве Дугиной. Инцидент произошел на территории подмосковного поселка Большие Вяземы, где был взорван автомобиль Land Cruiser Prado, из-за чего девушка скончалась на месте.

Также стало известно, что убийство Дугиной было подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. По данным ФСБ, исполнителем является гражданка Украины Наталья Вовк, которая заложила бомбу под джип погибшей.

Позже ФСБ опубликовала кадры, на которых видно, как Вовк въезжает в Россию, заселяется в один дом с жертвой, а затем выезжает в Эстонию.