Суд в Москве оправдал фигурантов дела о хищении у Росавиации миллиарда рублей

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Мещанский районный суд оправдал главу Управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимира Мнишко и председателя коллегии адвокатов «Межрегион» Сергея Юрьева по делу о хищении у Росавиации одного миллиарда рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в понедельник, 22 августа.

— Оправданы в связи с отсутствием в действиях подсудимых состава преступления, — говорится в сообщении.

В апреле 2019 года суд арестовал Мнишко и Юрьева. Их обвинили в хищении одного миллиарда рублей при заключении контрактов с адвокатами.

Согласно версии СК, заполучить деньги Мнишко смог после заключения контракта на оказание юридических услуг между ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения» и одной из адвокатских коллегий в 2008 году.

В свою очередь Юрьев, по данным ведомства, предоставил заключение, содержащее завышенную стоимость юридических услуг для формирования конкурсной документации. Для этого он использовал свои связи в Росавиации.