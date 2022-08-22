Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Суд в Москве оправдал фигурантов дела о хищении у Росавиации миллиарда рублей

Лейла Алиева
Происшествия
Суд в Москве оправдал фигурантов дела о хищении у Росавиации миллиарда рублей
Фото: shutterstock

Мещанский районный суд оправдал главу Управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимира Мнишко и председателя коллегии адвокатов «Межрегион» Сергея Юрьева по делу о хищении у Росавиации одного миллиарда рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в понедельник, 22 августа.

— Оправданы в связи с отсутствием в действиях подсудимых состава преступления, — говорится в сообщении.

В апреле 2019 года суд арестовал Мнишко и Юрьева. Их обвинили в хищении одного миллиарда рублей при заключении контрактов с адвокатами.

Согласно версии СК, заполучить деньги Мнишко смог после заключения контракта на оказание юридических услуг между ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения» и одной из адвокатских коллегий в 2008 году.

В свою очередь Юрьев, по данным ведомства, предоставил заключение, содержащее завышенную стоимость юридических услуг для формирования конкурсной документации. Для этого он использовал свои связи в Росавиации.

Росавиация Москва Суды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Чем хорош китайский автопром

Антон Анисимов
Антон Анисимов

Лицемерие превратилось в образ жизни

Иван Кудря
Иван Кудря

Проблем много, а времени мало

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Преображение Господне

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Стало модным жалеть себя

Кай Метов
Кай Метов

Местный рынок удивит деликатесами

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Совести не нужны компромиссы

Все мнения
О проекте