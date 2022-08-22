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СК оценит высказывания посла Украины Врублевского об убийстве русских

Елена Самойлова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
СК оценит высказывания посла Украины Врублевского об убийстве русских
Фото: СК РФ

СК России даст оценку высказываниям полномочного посла Украины в Казахстане Петра Врублевского об убийстве русских. Об этом в понедельник, 22 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата в рамках возбужденных уголовных дел дать юридическую оценку заявлениям мужчины, который публично призывал к убийству русских, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в социальных сетях было опубликовано видео, на котором предположительно Врублевский сообщил, что киевский режим преследует цель «убить как можно больше русских».

Для установления личностей всех участников видео будет принят комплекс мер. Также будет проведена проверка их причастности к совершенным преступлениям в отношении военнослужащих из России.

5 августа Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний украинской телеведущей Янины Соколовой. В эфире украинского телевизионного канала NTA она сообщила, что русских людей нужно «убивать по национальному признаку». В ее выступлении открыто звучали угрозы в адрес русского народа и призывы к «немедленному и беспощадному» его уничтожению, заключили в СК.

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