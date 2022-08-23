Завод «Москвич» начал формирование дилерской сети для реализации автомобилей

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Завод «Москвич» начал работу по формированию дилерской сети для реализации своих автомобилей. Об этом сообщил генеральный директор АО МАЗ «Москвич» Дмитрий Пронин.

— Мы формулируем и формируем планы по построению дилерской сети. Это достаточно большая стратегия, которая включает в себя широко разнонаправленный вектор действий, начиная от логистики, дистрибуции, политики по гарантии. Это набор как документальной, так и технической части. Мы ее формируем. Как будет готова, то будем собирать дилерские конференции, проводить отбор, — сказал он во время выступления на XIII Московском международном автомобильном форуме IMAF

Пронин добавил, что в работе завода планируется использовать передовые механизмы, в том числе современные логистические цепочки, передает агентство городских новостей «Москва».

В начале июля мэр Москвы Сергей Собянин совместно с генеральным директором ПАО «КамАЗ» Сергеем Когогиным подписали соглашение о сотрудничестве в области развития легкового транспорта и производства отечественного электрического автомобиля. Кроме того, Собянин объявил о старте разработки собственной платформы электромобилей под названием «Москвич».

До этого мэр рассказал, что на бывшем заводе Renault не будет осуществляться производство старых моделей автомобиля «Москвич». При этом глава города отметил, что для развития производства на заводе понадобятся и международные партнеры.