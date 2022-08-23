Загрутдинов: Новая школа появится в Свиблове в 2024 году

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, проезд Русанова Карта всех событий

Работы по проектированию новой школы ведутся в районе Свиблово на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Школа будет возведена по адресу проезд Русанова, корпус 50, участок 80.

— В настоящее время ведутся работы по проектированию объекта. Строительство планируется завершить в 2024 году, — рассказал глава департамента.

Будущее учебное заведение будет состоять из двух функциональных блоков. Помимо учебных кабинетов, рассчитанных на 22 класса, там планируются два спортивных и актовый залы, а также отдельное помещение для библиотеки с медиатекой. Общая площадь школы превысит 12 тысяч квадратных метров. А количество ребят, которые смогут обучаться в новой школе, составляет 550 человек.

Загрутдинов добавил, что сейчас в Москве ведется строительство более 30 объектов образования за счет городского бюджета. С начала года департамент строительства ввел в эксплуатацию пять объектов: детские сады в 14 и 17 кварталах Некрасовки, в районе Южнопортовый, а также два учебных корпуса на улице Смольной и в Малом Песчаном переулке.