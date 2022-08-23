Эндокринолог Филиппова рассказала о способах снижения уровня холестерина

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Для того чтобы анализы пришли в норму, нужно правильно питаться. Как в домашних условиях можно быстро и безопасно снизить уровень холестерина при помощи диеты, рассказала эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова.

— На нормализацию повышенного уровня холестерина влияет не только прием лекарственных препаратов. Здесь оказывает влияние и наше питание, и физическая активность, и образ жизни в целом. Поэтому, конечно же, внеся коррективы во все эти вышеперечисленные факторы можно привести в норму уровень своего холестерина, — рассказала она.

При этом эксперт отметила, что не существует продуктов, которые напрямую снижали бы холестерин, поэтому необходимо в целом откорректировать свой рацион. По словам Филипповой, основным компонентом питания должны быть источники клетчатки. Это свежие овощи и фрукты, зелень, семена, крупы, семечки, орехи. В этот же список она добавила подсолнечное, оливковое, льняное, кунжутное и другие виды масел.

— В идеале в рационе человека ежедневно должно быть два-три вида масла. Их можно чередовать либо комбинировать между собой, — объяснила диетолог.

Можно внести в свой план питания источники омеги и полинасыщенных жирных кислот — жирные сорта рыбы, морепродукты. Они поспособствуют нормализации уровня холестерина. А вот источники животных жиров, наоборот, нужно свести к минимуму. Среди них молочная продукция, жирные сорта мяса и жареная пища. Чтобы поддерживать вес в норме, ко всему прочему следует добавить физическую активность, передает Пятый канал.

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